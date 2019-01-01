بالفيديو... شاهد أصدق مظاهرة في العالم العربي منذ سنوات 《غزة》

جهينة نيوز

منذ بدء تدمير ليبيا من قبل الغرب بمشاركة تركيا و قطر و الامارات و السعودية أصبحت الشعوب تتوجس اي احتجاجات في الشارع, و آخرها في لبنان و العراق حيث ينزل المواطن للشارع مطالباً بحقوق و فجأة تصبح المظاهرات ضد سلاح المقاومة بأشكالها و ضد المقاومة و ضد كل من يواجه السياسة الامريكية و لو اعلامياً, فما يحدث في الشارع أصبح يثير ريبة الناشطين و كأن الهدف أن يفقد المواطن العربي ايمانه بالشعب و بحقوقه و بقدرته على التغير, و في خضم هذه الفتنة خرجت في غزة مظاهرات ليلية يمكن وصفها بأنها الاصدق منذ سنوات حيث ردد المتظاهرين شعار " الشعب يريد قصف تل ابيب".