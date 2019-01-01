حساب مزور باسم قناة المنار على موقع تويتر

جهينة نيوز:

كشفت قناة المنار اللبنانية عن وجود حساب مزور بإسمها على موقع تويتر و ذلك بعد أيام من قيام موقع تويتر بإغلاق حسابات قناة المنار.

و في بيان لقناة المنار اللبنانية كتبت:

متابعينا الكرام ظهر على منصة التويتر حساب باسم قناة المنار، نحيطكم علما بأن هذا الحساب هو مزور وغير مرتبط بقناة المنار.

وعليه نطلب من متابعينا إلغاء المتابعة وعدم اعتماده والتأكد من أي حساب يحمل اسم قناة المنار من خلال العودة إلى الموقع الرسمي almanar.com.lb وخصوصا ان من يحاول تزوير الحساب يعمد إلى تغيير الـ user بشكل دائم.

كما نلفت انتباهكم إلى ضرورة التأكد من أي خبر ينشر باسم قناة المنار على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي:

almanar.com.lb