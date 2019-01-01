قادة مجموعة (بريكس) يؤكدون التزامهم بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها

جهينة نيوز:

جدد قادة دول مجموعة “بريكس” التأكيد على التزامهم بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن قادة المجموعة قولهم في البيان الختامي لقمتهم في العاصمة البرازيلية ونشرها موقع الكرملين “ندعو جميع الأطراف إلى ضمان توفير المساعدة الإنسانية دون عوائق والالتزام التام والمستدام بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب وهو ما لا ينطبق على الجماعات والمنظمات الإرهابية التي صنفها مجلس الأمن الدولي بهذه الصفة”.

وأعرب القادة عن دعمهم لإنشاء لجنة مناقشة الدستور منوهين بجهود الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا وجميع الدول المشاركة في الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سورية بالوسائل السياسية.

ودعا قادة مجموعة بريكس في بيانهم إلى “توحيد جهود مكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة وفقاً للوائح القانون الدولي” معربين “عن القناعة بضرورة اتباع نهج متكامل لمكافحة الإرهاب بفعالية والتزام جميع الدول بمنع تمويل الشبكات الإرهابية والأعمال الإرهابية”.

وأعرب القادة عن دعمهم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار كما أكدوا ضرورة عقد مفاوضات متعددة الأطراف بشأن اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي بما في ذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لنزع السلاح.

يشار إلى أن دول مجموعة بريكس تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.