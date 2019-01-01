"سرايا القدس" تكشف عن صاروخ جديد اصاب الخضيرة المحتلة

جهينة نيوز:

أكد الناطق باسم سرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة" في بيان أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس أربكت في معركة "صيحة الفجر" البطولية حسابات العدو وكبدته خسائر فادحة على كل المستويات في صولة سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وقال أبو حمزة "لقد تقدمت "سرايا القدس" وفصائل المقاومة الصفوف بمعركة "صيحة الفجر" في ردها على عملية اغتيال القائد المجاهد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي بالجهاد القائد أكرم العجوري دون أي تردد ومنذ لحظات العدوان الأولى".

وكشف الناطق باسم سرايا القدس عن إدخال صاروخ جديد من طراز "براق 120" لأول مرة للخدمة العسكرية وهو صناعة جهادية فلسطينية خالصة, و بحسب فيديو بثه الاعلام الحربي لسرايا القدس عن الصاروخ الجديد فإن صاروخ براق 120 الجديد هو من دك مواقع العدو في مدينة الخضيرة المحتلة و في الفيديو التقديمي تم بث مشاهد لاطلاق الصاروخ من داخل الارض ضمن صومعة للصاروخ.

هذا وأكد أبو حمزة أن إغتيال القائد "أبو سليم" لن يزيدنا إلاّ قوة وصلابة وأن قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وإن أيادي مقاتليها في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة.

وشدد أبو حمزة على أن كلمة الميدان الموحدة جسدت أسمى معاني الوفاء لدماء الشهداء في غزة ودمشق، وستظل سرايا القدس كذلك وفية للدم الفلسطيني التي برهنت على صدقها دماء مجاهدينا الأبطال".

ووجه الناطق باسم السرايا التحية الجهادية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الذي كان لمعنوياته المرتفعة على الدوام الأثر الكبير في نفوسنا وعلى أدائنا الميداني بالوفاء لدماء الشهداء.

وشكر أبو حمزة فصائل المقاومة التي رفضت الذل وسياسة الاغتيالات والاستفراد وشاركت سرايا القدس معركة صيحة الفجر البطولية بكل ما تملك من إمكانات عسكرية وبشرية، معاهداً شعبنا بالبقاء على قلب رجل واحد في مواجهة الصهاينة.

كما جدد الناطق باسم سرايا القدس شكر محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران على ما قدمه من أشكال دعم مختلفة للمقاومة الفلسطينية.‎