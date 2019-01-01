بينهم نساء و اطفال .. (34) شهيداً و 111 جريحاً منذ بدء العدوان «الإسرائيلي» على غزة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 34 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب 111 آخرون بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة .

وأوضحت الصحة بغزة، أن "ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 جاء عقب قصفت طائرات الاحتلال ، فجر الخميس، منزلًا لعائلة أبو ملحوس(السواركة) في منطقة "البركة" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 8 من عائلة واحدة، من بينهم امرأتين و4 أطفال و12 إصابة.

ومنذ فجر اليوم، شنّت الطائرات الحربية «الإسرائيلية» عدّة غارات، استهدفت أراضٍ زراعية في مدينة غزة ومخيم البريج ومدينة دير البلح، بينما قصفت طائرات الاحتلال في وقتٍ لاحق منزلًا في مدينة رفح جنوب القطاع .

وصباح الثلاثاء الماضي، بدأ العدوان «الإسرائيلي» على القطاع غزة، عقب قصف استهدف عضو المجلس العسكري في سرايا القدس بهاء أبو العطا، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته.

وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء حسب إحصائية وزارة الصحة الصادرة صباح اليوم الخميس:

1.اسماء محمد حسن ابو العطا39عام

2.بهاء سليم حسن ابو العطا42عام

3.محمد عطيه مصلح حموده20عام

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس26عام

5.زكي عدنان محمد غنامه 25 عام

6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي26 عام

7.عبد السلام رمضان أحمد احمد28عام

8.راني فايز رجب ابو نصر35 عام

9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر22عام

10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي43عام

11.خالد معوض سالم فراج38عام

12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال17عام

13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال16عام

14.رأفت محمد سلمان عياد54عام

15.سهيل خضر خليل قنيطه23 عام

16.علاء جبر عبد شتيوي30عام

17.محمود دهام محمود حتحت19عام

18.اسلام رأفت محمد عياد24عام

19.أحمد أيمن فتحي عبد العال23عام

20.أمير رأفت محمد عياد7 اعوام

21.مؤمن محمد سلمان قدوم26 عام

22.محمد عبد الله سليمان شراب 28عام

23.هيثم حافظ محمد البكري22عام

24.يوسف رزق خليل ابو كميل 35 عام

25.محمد حسن محمد معمر 25 عام

26.أحمد حسن يوسف الكردي 28 عام

27. معاذ محمد سالم السواركة 7 اعوام

28. مهند رسمي سالم السواركة 12 عام

29.رسمي سالم عودة السواركة 45 عام

30.وسيم محمد سالم السواركة 13 عام

31.يسرى محمد عواد السواركة 39 عام

32.مريم سالم ناصر السواركة 45 عام

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