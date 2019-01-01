هذا هو حجم النفط اليمني المنهوب يوميا من العدوان ومرتزقته..

جهبنة نيوز:

كشف وزير النفط والمعادن اليمني أحمد دارس، أن إجمالي ما يتم نهبه من قبل قوى العدوان ومرتزقتها من عائدات النفط والغاز في مأرب وحدها، يتجاوز 700 مليون ريال يومياً.

وقال دارس لقناة المسيرة، إن “الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 80 ألف برميل يومياً ويتم بيعها في السوق السوداء من قبل العدوان وأدواته”. مضيفا: “الانتاج الحالي للنفط المنهوب في أقل مستوياته يمكن أن يغطي راتب شهر ونصف لجميع المواطنين من صعدة إلى سقطرى”.

ولفت دارس إلى “ان عائدات النفط والغاز كانت تمثل 75 % من إيرادات الدولة وبأكثر من 7 مليار دولار سنويا وهذا كله أصبح خارج الايرادات اليوم”.

وتابع: الباخرة صافر محملة بمليون ومئتين و78 ألف برميل وتهدد بكارثة بيئية، وقد طلبنا من الأمم المتحدة التدخل لإعادة صيانتها ولم نجد سوى المماطلة.

وكان وزير النفط والمعادن قال في أبريل الماضي إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار بقطاع النفط والمعادن جراء العدوان بلغت 23 مليار و674 مليون دولار و53 مليار و879 مليون ريال حتى نهاية 2018م.

وأوضح الوزير دارس أن هناك خسائر وأضرار غير مباشرة تقدر بالمليارات جراء العدوان والحصار واستهداف المنشآت والمحطات وناقلات الوقود مبينا أن الخسائر تتزايد يوما بعد آخر جراء استمرار العدوان.

المسيرة