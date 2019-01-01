جرحى في إطلاق نار بثانوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.

ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان المصابون من الطلاب، في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء.

وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي.

و يذكر انها ليست الحالة الاولى لاطلاق النار في الولايات المتحدة, و عوضاً عن ضبط السلاح العشوائي في الولايات المتحدة الامريكية دعا ترامب الى تسليح الاستاتذة و تدريبهم على السلاح, مع الاخذ بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة تساهم بنشر فوضى السلاح على مستوى العالم و ليس في امريكا نفسها فقط.