أفضل 5 أطعمة للتعافى السريع من عدوى الالتهاب الرئوى

جهينة نيوز:

يتم الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي لإظهار الوعي بشأن أحد تلك الأمراض التي تؤثر على ملايين الأطفال على مستوى العالم، وتحت شعار العام ” الرئتين الصحية للجميع” تهدف إلى تعزيز صحة الرئة على الصعيد العالمي.

بصرف النظر عن الأدوية والعلاج في الوقت المناسب، أيمكن السيطرة على عدوى الالتهاب الرئوى من خلال النظام الغذائى وذلك وفقا لتقرير موقع ” timesofindia” حيث يحتاج الجسم إلى التغذية السليمة أثناء العدوى لمهاجمتها وتحمل الأدوية القوية.

العسل:

بسبب خصائصه العلاجية دون أي آثار جانبية يمكن أن يساعد العسل في التخفيف من السعال والبرد أثناء الالتهاب الرئوي، وهما من الأعراض الرئيسية للمرض، كما أن لديه خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات التي يمكن أن تساعد في مهاجمة الالتهاب الرئوي.

بذور الحلبة:

يمكن أن تساعد الحلبة في الحد من السعال المستمر أثناء الالتهاب الرئوي، فقد أظهرت بعض الأبحاث أنه يساعد الجسم أيضًا على التعرق لخفض درجة حرارة الجسم أثناء الحمى.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للميكروبات، يمكنه المساعدة في محاربة الميكروبات المسببة للالتهاب الرئوي، ويمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا في تخفيف ألم الصدر.

الكركم:

الكركم لديه خصائص الشفاء قوية، كما الحال للبلغم وبالتالي يساعدك في التخلص من المخاط الذي يتطور أثناء الالتهاب الرئوي.

البروبيوتيك:

يساعد البروبيوتيك في تثبيط نمو مسببات الأمراض التي تسبب الالتهاب الرئوي، كما أنها تساعد في تعزيز صحة الأمعاء عن طريق تعزيز نمو البكتيريا الجيدة مما يساعد أيضا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

اليوم السابع