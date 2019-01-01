آلاف الجماهير تشيع جثامين شهداء في غزة

جهينة نيوز:

شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، في تشييع جثامين 10 شهداء قضوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وانطلق الموكب الجنائزي المهيب للشهيدين أحمد الكردي، ومحمد معمر من مشفى “أبو يوسف النجار” في خانيونس، إلى منزل الشهيدين في رفح وخان يونس، حيث تم إلقاء النظرة الأخيرة عليهما وثم الصلاة على جثمانيهما وذلك قبل مواراتهما الثرى في مقبرتي “رفح” و”خان يونس”.

وفي مدينة دير البلح، شيع الآلاف جثماني ثمانية شهداء من عائلة أبو ملحوس بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، من مشفى شهداء الأقصى في المدينة إلى أنقاض منزلهم المدمر حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليهم قبل الصلاة على جثامينهم قبل مواراتهم الثرى في مقبرة “الشهداء” وسط المدينة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 شهيداً و100 جريح.

فلسطين اليوم