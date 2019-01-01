معتصم النهار يتعرض للسرقة والشرطة تسترد له حقه

جهينة نيوز:

تداولت مواقع ااتواصل الاجتماعي تعرض الفنان معتصم النهار لحادثة سرقة لجهازه المحمول وقيام شرطة المرجة باسترداده له

وفي التفاصيل القت شرطة المرجة في دمشق على سارق بحوزته قام بسرقة سيارة كيا سيراتو بالجرم المشهود

وبالتحقيق معه اعترف بسرقة السيارة في منطقة فيكتويا وبتفتيشه عثرت الشرطة بحوزته على جهاز جوال" آيفون برو ١١" مقفل بدون شريحة ومبالغ مالية اعترف بسرقتها قبل ساعة من القاء القبض عليه

وبالتدقيق تبين ان الجوال المسروق يعود للفنان معتصم النهار وقد تم تسليمه له أصولا

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقدميه إلى القضاء المختص