إليكم الأطعمة المفيدة لمرضى القولون العصبي

جهينة نيوز:

من منكم يأكل ثم يشعر بألم في المعدة؟ أحياناً قد يكون الألم من المواد الغذائية الأولية مثل الحبوب، الخبز أو الحليب. أما في أحيانٍ أخرى قد يكون ألم المعدة من عناصر أخرى عشوائية يصعب علينا اكتشافها بسبب تنوع الطعام في الطبق. شعورنا بالألم وصعوبة اكتشاف السبب قد يؤدي أحياناً إلى اليأس. آلام المعدة متعددة وكذلك اسبابها. لذلك سوف نتحدث عن إحدى أمراض المعدة الأكثر انتشاراً المعروفة بالـ"مصران الغليظ " أو الـ-"Irritable Bowl Syndrom ".

المصران الغليظ أو القولون العصبي، هو مرض شائع من أمراض الأمعاء الذي يصيب الناس، وهو ينقسم الى 4 انواع:

:IBS_D ترمز أحرفه للقولون العصبي الممثل بالإسهال.

:IBS_C ترمز أحرفه للقولون العصبي الممثل بالإمساك

IBSA: ترمز أحرفه للقولون العصبي الممثل بالتقلب بين الإسهال والإمساك.

IBS_PI : ترمز أحرفه للقولون العصبي الممثل بالتهاب الأمعاء.

أما اعراض القولون الغليظ فتتمثل بـ:

- وجع بطن قوي أو مغص

- تشنجات في البطن

- نفخة

- غازات

- إمساك أو إسهال أو الاثنان معاً

- الشعور بالرغبة في الدخول إلى الحمام

- الشعور بعدم استكمال الخروج أو الدخول إلى الحمام

- قد يشعر بعض الناس بقلة الشهية، أو التعب.

من المهم ان نعرف ان هذه الاعراض طبعاً تتغير وتتأثر بالضغوط النفسية، مثل تغير نمط الحياة، وفاة أحد أعزائنا، الطلاق، والسفر. ولغاية اليوم لا يوجد علاج موحد للقولون العصبي، وتختلف اعراضه ودرجاته من شخصٍ إلى آخر، لذلك يكمن العلاج في معالجة الاعراض بدلاً من معالجة المرض.

كما أثبتت آخر الدراسات أن دور مادة السيروتونين الذي يفرزه الدماغ قد يتعلق بالإصابة بهذا المرض. حيث تبين أن نقص هذه المادة يؤدي إلى الاصابة بالقولون العصبي، لأن الدماغ يتواصل مع الأمعاء من خلال افراز هذه المادة. بالإضافة الى أن نقص هذه المادة قد يؤدي إلى إضطرابات نفسية كالإكتئاب والقلق التي بدورها تساهم في زيادة الضغوط النفسية.

ويمكننا أن نحافظ على مستوى السيروتونين عبر ممارسة الرياضة وتناولنا المأكولات التي تحتوي على التربتوفان وهو أحد الأحماض الأمينية التي تتحول بالجسم للسيروتونين

لكن ما هي الأطعمة التي تحتوي على التريبتوفان؟

-بياض البيض

- فول الصويا

- الجبنة

- السمك

-السمسم

-لحم العجل

-الدجاج

-الحبش

-الحليب واللبن

-الموز

-الشوكولاتة

كما أنه يمكننا الوقاية من المرض عبر الانتباه إلى تغييرات في الجسد مثل تغير عادات الخروج (صعوبة، سهولة، إكتمال الخروج)، الانتفاخ أو الشعور بالإمتلاء، الشعور بالألم بحال تناولنا وجبة كبيرة من غير عادتنا.