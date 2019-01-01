قنبلة دخانية تصيب ممثل سوري في موقع التصوير

جهينة نيوز:

حصل خطأ فني خلال تصويره أحد مشاهد مسلسل "حارس القدس" الذي تجري عمليات تصويره في مدينة حلب بمشهد يحتوي على مواد متفجرة

الخطأ تسبب بإصابة الممثل إيهاب شعبان، مساعد المخرج المنفذ رواد شاهين ما استدعى نقلهما إلى المستشفى على الفور

وما حصل كان سببه خطأ أدى إلى انفجار قنبلة دخانية كان مقرراً أن تستخدم في أحد المشاهد، لكن المصابان خرجا بعد ساعات قليلة من المستشفى بعد أن اطمأن الأطباء على صحتهما.

ويستكمل المخرج باسل الخطيب تصوير العمل بعد أن يصبح المصابان بحالة جيدة وبعد التأكد أنهما لم يصابا بأذى.