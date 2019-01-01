يقدم 26 خدمة وبتكلفة 400 مليون ليرة افتتاح مركز خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان

جهينة نيوز:

بمناسبة أعياد تشرين افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم مركز خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان وذلك في منطقة المزة بدمشق الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين بطريقة مؤتمتة وسريعة من مكان واحد.

ويقدم المركز الذي أقيم على مساحة 650 مترا مربعا وبكلفة 400 مليون ليرة سورية خدمة بيانات الملكية ومخطط معماري ومخطط موقع عام وتاريخ الصب ومساحة مسكن إضافة إلى خدمة حق الاستفادة التي تساعد المواطن في الحصول خلال يوم واحد على وثيقة حق الاستفادة التي كانت مديرية التعاون السكني تطلبها من المواطن الراغب بالتسجيل على مسكن لمعرفة إن كان مستفيدا سابقا من أحد مساكن الجمعيات التعاونية أو المؤسسة العامة للإسكان.

كما سيقدم المركز خدمات وزارة الداخلية منها خدمة السجل العدلي وبيانات الزواج والطلاق والعائلي والفردي والولادة والوفاة والتنمية الإدارية لتقديم خدمة غير عامل في الدولة وتصديق البطاقة الذاتية بكافة حالاتها والتي كانت تستغرق وقتا وتتطلب مراجعة عدة دوائر وجهات حكومية.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى أهمية المركز لجهة الخدمات المتعددة التي يقدمها للمواطن مبينا أن العمل لإنشاء المركز تم على مراحل من الأرشفة والأتمتة للوصول إلى التشبيك وتقديم الخدمات بهذه الطريقة لعدد من الجهات العامة ومنها وزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والتنمية الإدارية ومحافظة دمشق.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن المعاملات المتاحة حاليا بالمركز جاءت نتيجة عمل طويل مع عدد من الشركاء وخلال ستة أشهر ستكون أغلب الخدمات متاحة ما يعني اختصارا كبيرا للوقت والمكان.

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الدكتور معلا خضر أوضح أن المركز سيقدم 26 خدمة تم تفعيل عدد منها وسيتم تفعيل الخدمات المتبقية تباعا لافتا إلى أن فريق تبسيط الإجراءات في المؤسسة عمل على تجهيز المركز لتقديم هذه الخدمات لتوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وبدأ المركز بتقديم الخدمات منذ فترة بشكل تجريبي ليتمكن الفنيون من تلافي أي ملاحظة أو خطأ ممكن أن يظهر عند التطبيق حسب رئيسة المركز المهندسة أمل صالح.

كمال خير بيك المشرف على مكتب المصرف العقاري ضمن المركز تحدث عن الخدمات المصرفية التي يقدمها المكتب للمواطن والتي تساعده في تسهيل الإجراءات عند القيام بمعاملته بحيث تكون مباشرة دون العودة إلى مكان آخر.

موظفو المركز خضعوا لفترة تدريبية مدتها أسبوع من قبل فريق تقني حسب الموظف أحمد حسين فيما أشارت الموظفة سعاد زويد إلى تكفل المركز بتسيير المعاملات بالشكل الكامل بأقل وقت ممكن وأوضح الموظف علي عثمان أن المواطن يتقدم بالطلب بالمركز ليقوم المركز بإرساله إلكترونيا إلى الجهات المستفيدة من الخدمة لتسيير الطلب وتسليمه للمواطن جاهزا بأسرع وقت.

عدد من المواطنين اعتبروا إطلاق المركز خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء وتسهيل تقديم الخدمات وأكد خالد الشيخ أهمية افتتاح مثل هذا المركز في كل المؤسسات الحكومية لجهة الربط الذي تحققه بين دوائرها معتبرا المركز خطوة مهمة توفر على المواطن مراجعة أكثر من دائرة في نفس الوقت فيما بين طريف الشطي أن المركز يساهم في توفير الوقت والجهد بشكل كبير ويخفف العبء الذي كان يعاني منه سابقا عند اجراء معاملة ما