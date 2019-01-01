نادين بدور طبيبة في مسلسل بروكار

جهينة نيوز:

تؤدي الفنانة نادين خوري دور الطبيبة انطوانيت في مسلسل بروكار إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم وهو من اعمال البيئة الشامية

تتميز "الطبيبة أنطوانيت" بشخصية قوية واستثنائية وتعيش أحداثاً مختلفة بين الحزن والفرح ضمن قصة درامية مشوقة تجمع النضال ومحبة الحياة والوطن، والصبر على المحن العابرة أمام ثبات الأرض وبقائها، ليصل صوت المرأة الشامية بحقيقتها وقوتها وتاريخها ونضالها لأجل الوطن.

تدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة. كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال بطرق شتى وقدرة سيدات سوريا على الصمود والمواجهة والدفاع عن كل ما يمت لتراث البلاد وأهلها بصلة.

يذكر أن نادين تشارك أيضا في الجزء الثاني من مسلسل" ما فيّ مع معتصم النهار وتتحضر حاليا لتصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة