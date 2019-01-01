أماني الحكيم تتمنى شراء دولفين بمناسبة عيد ميلادها

الخميس, 14 تشرين الثاني 2019 الساعة 14:55 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أماني الحكيم تتمنى شراء دولفين بمناسبة عيد ميلادها

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة أماني الحكيم لمواقع صحفية عن رغبتها باقتناء دولفين وجاء ذلك في لقاء لها مع أحد المواقع الفنية بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ يومين

وفي التفاصيل فقد احتفلت أماني الحكيم بعيد ميلادها الثامن والاربعين وتلقت الكثير من المعايدات من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي حدديثها لموقع فني عن أمنياتها أكدت أماني الحكيم تفاؤلها الكبير بعامها الجديد على كل الأصعدة، وأنها تنتظر التغيير الإيجابي من كل النواحي

كما أشارت الحكيم إلى أنها تتمنى الإستقرار بشكل أكبر، وأن تحقق بصمات إيجابية على الصعيد الشخصي، كما تتمنى محبة أكثر ووعي أعلى إضافة إلى أمنيتها الخاصة بشراء دولفين


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