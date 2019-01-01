الكهرباء: العمل على تحسين الواقع ليكون التقنين خلال الشتاء في حالاته الدنيا

جهينة نيوز:

استعدادا لفصل الشتاء اتخذت وزارة الكهرباء ومن خلال مؤسساتها (التوليد والنقل والتوزيع) سلسلة من الإجراءات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة وفقا لمدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر.

وفي تصريح لسانا أوضح الظاهر أن مؤسسة التوليد بدأت تنفيذ برنامج الصيانات الدورية منذ أيلول الماضي وهو مستمر حتى نهاية الشهر الجاري الذي يتضمن صيانة المحطات المنتجة للطاقة لرفع كفاءتها واستطاعتها لزيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الأحمال في الشتاء لافتا إلى أن العمل يتم وفق أولويات بالمحطة الأكثر احتياجا ومن ثم الأقل بحيث تكون جميع المحطات بالخدمة.

وبين الظاهر أنه مع نهاية الشهر الجاري ستدخل كل محطات التوليد التي تعمل على الغاز والفيول بالخدمة وعلى التوازي سيستمر العمل على الصيانة الوقائية والدورية لكل مكونات المنظومة الكهربائية من خطوط التوتر العالي إلى محطات التحويل حيث نقوم بإجراء الصيانات الوقائية لكل خلية حتى لا تتعرض للفصل بشكل طارئ خلال فصل الشتاء لافتا إلى أن مبدأ الصيانات الدورية والوقائية ساهم إلى حد كبير في تخفيف الأعطال والأضرار الفنية التي حصلت على الشبكة الكهربائية.

وللتخفيف من التقنين القسري بين الظاهر أنه تم توسيع الشبكة الكهربائية في محطات التحويل وتكبير استطاعة محولات القدرة ولا سيما في الأماكن التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان خلال سنوات الحرب الإرهابية لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل الشتاء ويتم العمل على زيادة توسيع محطات التحويل عبر إضافة محولات جديدة في بعض المحطات لتلبية الطلب على الطاقة.

وأشار الظاهر إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وضع محطات تحويل جديدة في بعض المحافظات بالخدمة كمحطة تحويل المعمل في السويداء التي تغذي مركز المدينة وضهر الجبل وسيكون لها أهمية بتخفيف التقنين القسري في المحافظة وبالتالي إنهاء المعاناة التي كانت موجودة سابقا لافتا إلى أنه تمت في محافظة درعا إعادة كل محطات التحويل إلى الخدمة وفي دير الزور تم استكمال بعض محطات التحويل والعمل جار حاليا لتغذية منطقة البوكمال بالكهرباء.

وفي حلب وفق الظاهر تم وضع كل محطات التحويل بالخدمة والبدء بتنفيذ خطة 2020 لوضع محطات جديدة مبينا ان العمل يتم بخبرات وطنية وفرت الكثير من الأموال.

وختم الظاهر بالقول “لم نعلن حتى الآن عن انتهاء التقنين لكننا نعمل لتحسين الواقع بحيث يكون التقنين في حالاته الدنيا” داعيا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة خلال فصل الشتاء وترشيد استهلاك الكهرباء لتدوم.