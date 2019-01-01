عودة مسلسل الأصدقاء في عمل جديد

جهينة نيوز:

أكدت تقارير أجنبية عودة أبطال مسلسل الكوميديا الشهير في عمل جديد عبر منصة HBO ماكس، من المتوقع أن يستعرض كواليس تصويرالسلسلة الشهيرة التي أنهت موسمها الأخير في 2004.

ولم تعلق الشبكة على التقارير المتداولة، التي جاءت بعد تلميحات من جنيفر أنيستون، عن احتمال عودة "فريندز" بمشروع جديد.

وحصلت الشبكة على حقوق عرض مواسم "فريندز"، عبر شبكتها المرتقب إطلاقها في إبريل (نيسان) 2020.

وأشارت جنيفر أنيستون في برنامج إلين ديجينيرس، إلى احتمال عودة "فريندز" بمشروع جديد، وقالت: "سنحب مشروعاً جديداً، لكننا لا نعرف ماهية المشروع، نحاول فقط، ونحن نعمل على أمر ما"