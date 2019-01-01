تواصل الاعتصامات وقطع الطرق في بعض المناطق اللبنانية

جهينة نيوز:

تواصلت اليوم الاعتصامات مع استمرار قطع الطرقات واقفال المدارس والجامعات والمصارف في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.

ففي بيروت ما زالت الطرق التي تربط العاصمة بالجنوب عبر صيدا وخلدة وطريق المطار مغلقة أمام السيارات كما أغلقت طريق خلدة عرمون بالإطارات المشتعلة صباح اليوم إضافة إلى عدة طرق داخل بيروت.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع طرق عديدة في مختلف المناطق اللبنانية في وقت أقفلت فيه الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والمصارف أبوابها.

وفي جونية استمر إغلاق أوتوستراد غزير وأوتوستراد نهر الكلب عند النفق على المسربين بالأسلاك الشائكة والردم بينما أغلق أوتوستراد جل الديب نحو طرابلس والشمال منذ أمس بالاتجاهين وبات عدد من المعتصمين ليلتهم في الخيم والسيارات كما قطعت الطريق على أوتوستراد البداوي عند محطة الاكومة بالاتجاهين بالشاحنات.

وفي حاصبيا تم قطع الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون الحاصباني ضهر الأحمر بالحجارة والإطارات فيما لا تزال طريق القصر الجمهوري في بعبدا سالكة بالاتجاهين مع انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني.

أما مدارس المنطقة الرسمية والخاصة فأبقت ابوابها مغلقة أمام التلاميذ وكذلك الجامعات ولا تزال المصارف مقفلة امام الزبائن التزاما بقرار نقابة موظفي المصارف الإضراب.

ويعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتح ما أمكن من الطرقات رغم أن المحتجين وضعوا أمس الحجارة والأتربة ومواد أسمنتية على الطرقات في الجنوب وفي نفق نهر الكلب المؤدي إلى طرابلس.