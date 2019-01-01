بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي في طهران

جهينة نيوز:

انطلقت في طهران اليوم فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بنسخته الثالثة والثلاثين بمشاركة وفود من 93 بلداً من بينها وفد من سورية برئاسة وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد وبحضور الدكتور عدنان محمود سفير سورية لدى طهران.

ويبحث المشاركون في مؤتمر الوحدة الإسلامية وعددهم أكثر من 500 التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والمسائل المحورية لدوله وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن كل الحروب وإراقة الدماء والفتن على مدى العقود الثلاثة الماضية في المنطقة سببها أميركا والكيان الصهيوني مبينا في الوقت ذاته أن هدف الولايات المتحدة من نشر قوات احتلال لها في سورية لم يكن يوما محاربة الإرهاب وهي تقوم اليوم بسرقة آبار النفط في هذا البلد.

وجدد روحاني التأكيد على أن أميركا لم تكن يوما صديقة للمنطقة والعالم الإسلامي ولم تسهم في حل قضاياها وقال: “الأعداء وعلى رأسهم أمريكا أرادوا إخراج القدس من ذاكرة المسلمين ولكن مساعيهم باءت بالفشل وخاصة بتمرير المؤامرة المسماة (صفقة القرن) ضد فلسطين بفضل يقظة العالم الاسلامي وصحوته”.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن واشنطن تعمل على استغلال المظاهرات المطلبية المحقة في لبنان والعراق وتحاول حرفها عن مسارها الصحيح وتمارس أشد أنواع الضغوط ضد إيران التي حققت نموا باهرا رغم ذلك.