البنتاغون: سحب قواتنا من عين العرب شمال شرقي سورية ربما يستغرق أسبوعا آخر

الخميس, 14 تشرين الثاني 2019 الساعة 10:46 | سياسة, عالمي

البنتاغون: سحب قواتنا من عين العرب شمال شرقي سورية ربما يستغرق أسبوعا آخر

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة (عين العرب) في شمال شرقي سورية قرب الحدود التركية، قد يستغرق "أسبوعا آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل.

وأوضح إسبر في تصريح نقلته رويترز أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبقي على 600 جندي أمريكي في سورية بعد الانسحاب الجزئي.

وأضاف أن بلاده لا تزال على دعمها لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.

وقال: "ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديمقراطية. مستمرون في تقديم المساعدة لهم"، مشددا على دور هذه القوات في المساعدة على منع ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى.


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