هدنة بين حركة الجهاد الفلسطينية وكيان الاحتلال بوساطة مصرية

جهينة نيوز:

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن هدنة أبرمت مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ في غزة اليوم الخميس.

وقال مسؤول بحركة الجهاد لـ"رويترز" إن إسرائيل وافقت على مطلب الحركة بالتوقف عن القتل المستهدف للنشطاء ووقف إطلاق النار على المحتجين عبر الحدود. ولم يصدر أي تأكيد فوري على هذا من المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤولون طبيون وسكان، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وجاءت الغارة بعد قصف متبادل عبر الحدود، الذي تواصل رغم عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

واستهدفت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.