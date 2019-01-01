ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34 نتيجة غارات العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 شهيدا بعد انتشال طفلين شهيدين في أعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح، فجر اليوم، بالإضافة إلى إصابة 111 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف البيان: "الغارات على غزة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات".

وقال مسؤولون طبيون وسكان، في وقت سابق، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

هذا وأعلن جيش العدو الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بدء غارات جوية على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.