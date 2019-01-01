برنامج يحول مديريات النقل إلى نافذة واحدة

جهينة نيوز:

بعمل مستمر مدة شهر كامل بهدف جمع قاعدة بيانات لكل مركبات القطر في بنك معلومات واحد في ريف دمشق، تم إطلاق برنامج «المديريات المركزي»، الذي يعد الأضخم في تاريخ مديريات النقل وسيعود بالفائدة الكبيرة على جميع المراجعين، هذا ما أكده مدير نقل ريف دمشق-المهندس محمد زيتون، مؤكداً بدء العمل بهذا البرنامج منذ منتصف الشهر الماضي في الريف، وبتاريخ 3 من الشهر الحالي بدأ العمل به في كل المحافظات.

وأكد زيتون أن أهم ما يميز هذا البرنامج، يكمن في تحويل مديريات النقل في المحافظات إلى مركز خدمة واحد، فلن تكون هناك مديرية نقل دمشق أو حلب أو حمص كل على حدة، بل سيكون متاحاً أمام المواطنين مراجعة أي مركز يرغبون فيه، لإجراء جميع المعاملات.

واضاف أن الخدمات التي يقدمها برنامج «المديريات المركزي» من خلال تطبيق مبدأ النافذة الواحدة، هو إتمام جميع المعاملات من قبل موظف واحد، كما تم جمع مراجعة «مفرزة المرور» والصندوق المالي لتسديد الرسوم في مكان واحد، إضافة إلى مطابقة الوكالات، وسيتم الحصول على إضبارة إلكترونية بدل الورقية، وإنجاز عدة معاملات في مكان واحد.

وفي السياق نفسه بين زيتون أن عدد مراجعي المديرية يصل إلى 3000 مواطن يومياً، وعدد المعاملات المنجزة لتاريخ إعداد المادة 100 ألف معاملة، كما بلغ عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل الريف 260 ألف مركبة، وبلغت الإيرادات 4مليارات ليرة، بزيادة 30% على العام الفائت. كما أنجزت المديرية خلال العام الحالي مشروع «الإضبارة الإلكترونية» من خلال التعاقد مع جامعة دمشق، وتمت أرشفة 90% من كامل الأضابير، وإحداث برنامج الحجوزات المركزي لوزارة النقل.

منوهاً بربط برنامج دائرة المركبات مع التأمينات الاجتماعية، لتصبح مبرمجة ومنظمة على إرسالية الرسوم ولاحاجة لقصد المؤسسة لتسديد التأمينات ما خفّف المعاناة وسرّع إنجاز المعاملة.