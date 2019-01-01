جهينة نيوز:

في خطوة جديدة أزالت محافظة دمشق الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة من ساحة كراجات ساحة العباسيين وحتى عقدة القابون.

وبين مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني لصحيفة الثورة أن ورشات المديرية وبالتعاون مع المديريات المعنية أزالت التعديات والإشغالات غير النظامية من بسطات وحواجز حديدية وإطارات وكل ما يعيق حركة مرور السيارات في الشوارع ويعرقل حركة سير المشاة على الأرصفة، بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين وسائقي السرافيس والسيارات عن تجاوزات تلك الإشغالات على الأرصفة والشوارع في تلك المناطق، الأمرالذي يتسبب بازدحام حركة مرور السيارات وعرقلة للمشاة على الأرصفة وتشويه المنظر العام، لافتاً إلى أن المديرية تتابع أي شكوى تسجل وتقوم بمعالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين داعياً إلى نشر ثقافة الشكوى لدى المواطنين وملاحقتها حتى تتم معالجتها.

وكانت محافظة دمشق أعلنت في الثلاثين من الشهر الماضي أنها حددت تسع مناطق لإقامة أسواق شعبية للبسطات بهدف معالجة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة وانتشارها على الأرصفة والطرقات بشكل غير نظامي.