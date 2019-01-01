هامش الـ 5 % لموزعي الغاز يفتح باب الفساد والتلاعب

جهينة نيوز:

أكد مدير التجارة الداخلية عدي الشبلي أنه لا بد من التعاون من أجل وضع حد لتلاعب الموزعين وعدم استغلال الوضع وبيع الأسطوانات بسعر مرتفع مشدداً على ضرورة العمل على تشكيل لجان من المحافظة للإشراف على توزيع الغاز.

ولفت الشبلي إلى أن الكازيات في دمشق جيدة ولا يوجد فيها أي مشكلة وخاصة فيما يتعلق برداءة مادة البنزين المقدم للمواطنين, مشيراً إلى أن عدد الضبوط الخاصة بالمحروقات بلغ ١٩ضبطاً.

وعن استغلال الموزعين لحاجة المواطن وبيع أسطوانة الغاز من دون البطاقة الذكية بما يزيد على ٧ آلاف ليرة بيّن مدير فرع الغاز في دمشق نائل علاف أن هناك ١٣ سيارة لتوزيع الغاز في دمشق لافتاً إلى أن البيع يتم عبر الجهاز وبموجب البطاقة الذكية لكن وجود هامش ٥% للموزعين لوجود توالف في أسطوانات يفتح المجال للتلاعب وبيع الأسطوانات بأسعار مرتفعة عبر هذا الهامش تصل إلى ٧ آلاف ليرة.

وأشار إلى أنه تمت المطالبة برفع توصية لإلغاء هذا الهامش وسد ثغرة الفساد. من جانبه بيّن مازن دباس رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق أنه تم رفع توصية عبر مجلس محافظة دمشق لفتح استيراد البطاطا والموز وعدم حصرها لتكون منافسة في الأسواق وتخفيض سعرها للمواطنين إضافة إلى المطالبة بإعادة استثمار المصطبة في منطقة سوق الهال بشكل جيد لصالح (السورية للتجارة) ليخدم عملها المواطن بشكل فعلي.

بدوره أشار يوسف قصيباتي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية إلى صعوبة الوضع الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات حيث تصل حاجة دمشق إلى ١٥-٢٠ ألف أسطوانة غاز بينما المتوفر يتراوح بين ١٠-١٢ألف أسطوانة ومع ذلك يتم توزيعها بشكل جيد بحيث يغطي قدر الإمكان الحاجة.

وعن ارتفاع أسعار اللحمة والمواد الاستهلاكية وعدم جودتها أشار يوسف عقلة- مدير المؤسسة السورية للتجارة إلى أن المواد التي تدخل الى صالات السورية للتجارة تخضع للتحليل المخبري وخاصة فيما يتعلق باللحوم حيث يباع كغ اللحمة ضمن صالات السورية للتجارة بـ٥٥٠٠ ليرة ونسبة الدهن فيها١٠% فقط في الوقت الذي يباع كغ اللحمة بـ ٨٥٠٠ ليرة في القطاع الخاص علماً أنه بلغ عدد الضبوط التموينية خلال الشهر الماضي ١٧ ضبطاً للمخابز والخبز التمويني.