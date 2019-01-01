أبراج الخميس 14 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٤/ ١١: متطلب ومفرط الثقة، ينتقل من حالة الى حالة، سريع الغضب، مندفع، متلهف، فنان نشيط، صاحب حدس متعاون، يهوا الامور الجديدة، عام حافل بالظروف الغنية تغييرات مفاجئة في حياتك الاجتماعية، فرصة للسفر هجرة او اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة، مهارة وتعامل مع اشخاص نافذين، شراكات مصدرها لا بأس، كن منتبه ومتيقظ لمواضيع الميراث

الحمل: تهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، اذهب لمواعيدك نهارك ناجح

الثور: الحظ لجانبك لحظات سعيدة وانفراجات، محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال، بدات تنتظر وضوح الرؤيا بخصوص ما تفكر به

الجوزاء: القمر لبرجك، لحظات سعيدة وانفراجات وتكون محور اهتمام وتقدير مكاسب وارباح وللبعض هدايا ، انت اليوم اكثر مهارة وقادر على حل مشاكلك، وتحدد مسار علاقاتك، تلتقف الكرة اي انك اكثر مهارة وقادر على حل مشاكلك

السرطان: لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، لا تستعجل امر، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال

الاسد: قادر على الحركة واحد يريد ان يدعمك وتجد ترحيب ودعم، تتطور علاقاتك، تتقدم اجتماعيا، دعوات أحداث تكون مشغول ببعض منها يناسبك ان تكون وسط مجموعة، بإمكانك ان تراهن على الحظ لتحقيق مشاريعك، تطلب امنية عن طريق الاصدقاء، يوم للتفاعل، شخص يريد ان يدعمك والاصدقاء لجانبك

العذراء: يوم ضاغط، لكن ليس بالضرورة سلبي، يوم متطلب، لا تترك احد يحبطك، ناقش بوضوح، حدد اهدافك وتعاون مع الاخرين كي لا تخسر ثقة احد الاشخاص النافذين، لا تكابر بل اطلب نصيحة ومساعدة، نزلة اسواق تعامل مع وجوه جديدة، انت اليوم رابح او خاسر واجعل من صيتك جيدا .

الميزان: من الصباح انت على موعد، احتمال تجربة غنية مفرحة، وصول لاهدافك، تكون نجم بمحيطك، تعرف لقاء مهم يقلب المعايير او اتصال لاماكن بعيدة، تفكر بسفر، تتبدل بعض الظروف وتشكل عندك عدة تنقلات ولقاءات، تمشي امورك بسهولة، انفراجات

العقرب: مشاركة والنشاط، تناقش شيء جديد او قديم او يخص تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، انتبه ستناقش فاتورة ظرف استشفائي، او تحصل على شراكة او تعويض او تصلح اخطاءك او اوراقك، امر استشفائي يظهر

القوس: يومان من كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود الجوزاء، انتبه أن تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، للبعض اراء الاخرين فيها عناد او تحكم باراء الاخرين مناقشة وخصومة، لا تخالف القوانين وانتبه للشركاء ولا تتسرع بتصرفاتك

الجدي: اجواء مريحة وعمل كثير، تشارك بورشة عمل او استلام مهم يستدعي تنقل اكثر، يوم صعب لا تتاخر عن التزاماتك، انتبه لصحتك، احتمال صحة احد مقرب، حاول ان تمرر نهارك بهدوء تام، نهار تحتاج فيه لدعم ومن الضروري ان تتقيد بجدول اعمالك، احترم الالتزامات والمهن على انواعها

الدلو: بعد يومين من الهواجس والصعوبة العائلية والمنزلية، لا تضيع وقتك، نهارك فيه انسجام وتقارب، حظوظ قوية، مناسب لتخوض منافسة وتأخذ مبادرة لا تتردد، للبعض تركز اهتمامك وتعيد تقييم بعض امور اولادك او اطفالك، او تقوم بدور بارز لاحد الأولاد او لحبيب، يوم جيد وفيه مساعدة

الحوت: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك قدرة على وضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابق عاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، قوة نفسية متجددة، اهتم بالبيت