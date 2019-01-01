الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها بمنطقة نجران في السعودية

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها في منطقة نجران في السعودية أثناء مشاركته بعملية "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" و هي مسمى العدوان السعودي على اليمن.

وبحسب بيان الجيش الإماراتي، قتل العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي "أثناء أداء واجبه الوطني في منطقة نجران" في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن الجندي الإماراتي قتل ضمن مشاركته بعملية "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" التي تقودها السعودية في إطار التحالف العربي، بحسب وكالة "أنباء الإمارات".

و يذكر ان الجيش اليمني يسيطر على مناطق واسعة من منطقة نجران السعودية و نفذ عمليات هجومية اسفرت عن اسر آلاف الجنود و قتل المئات من مرتزقة العدوان على اليمن.