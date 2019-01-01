رداً على العدوان .. كتائب المقاومة الوطنية تواصل قصف المواقع والمستوطنات الإسرائيلية

جهينة نيوز:

اكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، ان مقاتليها في الميدان يواصلون دك وقصف مواقع الاحتلال العسكرية ومستوطناته المحاذية لقطاع غزة بالقذائف والصواريخ المتنوعة لليوم الثاني على التوالي بعزيمة وثبات وإرادة صلبة لا تلين، وذلك في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني منذ فجر أمس الثلاثاء.

وفيما يلي عمليات القصف التي نفذتها الكتائب منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2019:

1- قصف مستوطنة نتيف عتسراه بعدد من الصواريخ، في تمام الساعة (7:00) صباحاً.

2- قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، في تمام الساعة (50:8) صباحاً.

3- قصف موقع «فجة» العسكري برشقة صاروخية من نوع 107، في تمام الساعة (9:30) صباحاً.

وأكدت الكتائب أن القصف يأتي في إطار الرد على العدوان الاسرائيلي البربري المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وعاهدت الكتائب جماهير شعبنا الفلسطيني بمواصلة التصدي للعدوان الاسرائيلي والدفاع عنه بكل الامكانيات والوسائل المتاحة، وستجعل الاحتلال يدفع ثمن عدوانه وجرائمه باهظاً، ولن تسمح بمرورها مرور الكرام.