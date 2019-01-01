ترامب: سنحتفظ بالنفط السوري

الأربعاء, 13 تشرين الثاني 2019 الساعة 21:46 | سياسة, عالمي

ترامب: سنحتفظ بالنفط السوري

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا على الرغم من تقليص وجودها العسكري في المنطقة مما يشير الى نيته بالإستمرار بنهب النفط السوري.

وقال ترامب في بداية لقائه مع رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان: "لدينا قوات هناك، سنعيد الكثير منهم إلى الوطن، لكننا سنحتفظ بالنفط".

و يذكر ان القوات الامريكية تسرق النفط السوري عبر الاراضي التركية منذ احتلال هذه الابار سابقاً من قبل داعش الارهابي و حالياً من قبل ميليشيا قسد العميلة للاحتلال الامريكي.


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