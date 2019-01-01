تظاهرات وقطع الطرق في العديد من المناطق اللبنانية

جهينة نيوز:

بعد توقف لم يدم طويلاً ، عاد مسلسل قطع الطرق يخيم على واجهة لبنان الحياتية والسياسية..

محازبو القوات والكتائب حوّلوا الطرقات الرئيسية في نهر الكلب وايضا جل الديب وجونية إلى ساحاتٍ مقفلة بالكامل ، بعد أن قطعوها بالأحجار والعوائق والإطارات المشتعلة امام حركة السيارات والمواطنين قبل ان يعملوا على الحاق الضرر بالاملاك العامة خاصة في جل الديب.

قاطعو الطرقات في محلة الشفروليه اعتدوا على عناصر من الجيش اللبناني أثناء محاولته فتح الطريق ، وسط تدافع بين الطرفين أفضى إلى تراجع المتظاهرين ، واعتقال شخصين منهم لبعض الوقت.

الطرقات المؤدية إلى جسر الرينغ وسط بيروت أقفلها متظاهرون بالعوائق الحديدة قبل أن يعيد الجيش فتحها بالكامل وانسحاب المتظاهرين للتجمع على الطريق المؤدية الى قصر بعبدا . كذلك فتحت الطرقات في ساحة ساسين وفي شارع فردان وامام المدينة الرياضية بعدها قطعها مساء الثلاثاء.

مدخل العاصمة الجنوبي باتجاه خلدة شهد إقفالاً تاماً عند نفق المطار بالاتجاهين . المحازبون قطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة ، ومنعوا المواطنين والموظفين ومن اجتياز الطريق للوصول إلى أعمالهم . كما أقفل متظاهرون اتوستراد الجية عند مفرق برجا والناعمة بالسواتر الترابية والعوائق . كذلك أقفلت الطريق الدولية عند مدخل بلدة شويت قضاء بعبدا بالسيارات والعوائق .

في صيدا بقي دوار إيليا مقفلاً بالكامل ، بالتزامن مع توجهع المحتجون الى المؤسسات الرسمية والصيرفة لاقفالها.

إلى الشمال حيث انعكس إقفال الطرقات بالاطارات المشتعلة عند مداخل مدينة طرابلس على الحياة فيها . وكان المشهد مماثلا على اوتوستراد البالما وجبيل

في عكار شل المتظاهرون الحركة المرورية بقطع الطرقات الرئيسية والفرعية ، كما قطعوا طريق عام العبدة_ حلبا. ما تسبب بتعطيل المؤسسات التربوية والتجارية. بقاعاً، أقفل المتظاهرون طريق ضهر البيدر بالكامل ، بالإضافة إلى قطع طريق شتورا _البقاع الغربي.

المنار