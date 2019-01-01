أبو حمزة: نتحدى العدو أن يكشف حجم الخسائر التي تسببت بها صواريخ سرايا القدس

جهينة نيوز:

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة: إن "سرايا القدس "تتحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في "غلاف غزة" والمدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة".

وأضاف أبو حمزة خلال تغريدة له مساء اليوم الأربعاء، إن ‏العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد " نتنياهو" " ووزير حربه" وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن بدلاً من تشكيل حكومة جديدة.

وقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتها عن استهداف عدد من المدن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ، رداً على اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا