سرايا القدس تعلن قصف مدن القدس والخضيرة وتل أبيب ومغتصبات غلاف غزة

جهينة نيوز:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتها عن استهداف عدد من المدن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ، رداً على اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية وعضو المجلس العسكري، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا.

وقالت السرايا خلال بلاغ عسكري لها نشرته اليوم الأربعاء، إنه ومنذ ساعات فجر يوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ الموافق 12/11/2019م، وحتى اللحظة، تمكنت من قصف مدن القدس والخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت وجميع مغتصبات العدو في غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة عالية، وتكتم العدو الصهيوني كعادته عن خسائره.

وأكدت سرايا القدس أن إعلان مسئوليتنا عن هذه المهام الجهادية، لنؤكد على أنها تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، والذي بدأ اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في منزلهم، ومحاولة اغتيال القائد الكبير أكرم العجوري في سوريا والتي أدت لاستشهاد نجله ومرافقه.

وشدد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على الرد مستمر وأن الحساب مع العدو الصهيوني ما زال مفتوح للرد على الجريمة.

فضائية فلسطين اليوم