اكتشاف فائدة كبيرة للـ"حازوقة" التي تصيب الرضع

جهينة نيوز:

كشفت دراسة حديثة أن "الحازوقة" التي تصيب الأطفال الرضع، تساعد على نمو أدمغتهم وتساهم في تعلمهم كيفية التنفس.

ووفقا لما نشره موقع "ساينس فوكاس"، وجد علماء الأعصاب في جامعة كوليدج البريطانية، أن الحازوقة، تؤدي لنشاط كهربائي في الدماغ يمكن أن يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم تنفسهم.

وتوضح الدراسة أن الانقباضات تعلم دماغ الطفل مراقبة عضلاته التنفسية والتحكم فيها عن طريق تحريك الحجاب الحاجز للأعلى وللأسفل.

ولإجراء الدراسة، تم فحص دماغ 13 طفلا حديثي الولادة، وكانوا من الأطفال المولودين مبكرا، حيث تتراوح أعمارهم بين 30 و42 أسبوعا.

ووجد الباحثون أن انقباضات عضلة الحجاب الحاجز الناجمة عن الحازوقة، أثارت استجابة واضحة في قشرة الدماغ.