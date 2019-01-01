المجلس السياسي الأعلى في اليمن يُدين اغتيال أبو العطا و محاولة اغتيال العجوري

جهينة نيوز:

أدان المجلس السياسي الأعلى في اليمن باجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير مهدي المشاط، عملية اغتيال الكيان الصهيوني للقائد العسكري بحركة الجهاد الإسلامي بغزة بهاء أبو العطاء ومحاولة اغتيال القيادي أكرم العجوري في دمشق.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى، هذه الجرائم عدواناً سافراً وانتهاكاً لسيادة دولة عربية، لها استقلاليتها وعضوة في هيئة الأمم المتحدة .. مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أحقية ووجوب الرد على الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستغل ما تمر به الأمة للتوسع في مشاريعه الاستعمارية وارتكاب أبشع الجرائم والمجازر.

وتطرق اجتماع المجلس السياسي الأعلى إلى آخر التطورات على الساحة السياسية والعسكرية .. مشيدا بصمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية.

وناقش الاجتماع عدد من التقارير المتعلقة بأداء أجهزة الدولة، مؤكداً أهمية مكافحة الفساد بكل أبعاده وأدواته والمضي في تنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمنهجية دقيقة تلتزم بها كافة الجهات وتقديم النماذج الناجحة في مختلف المؤسسات ووضع السياسات السليمة التي تسهم في تحسين مستوى أداء الجهات الرسمية وفي مقدمتها المؤسسات الخدمية لما لذلك من أهمية مباشرة للمواطن لإحداث التحول والتطور المنشود.

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والتي دلت على الأصالة التاريخية وعمق قيم الشعب اليمني تجاه الرسالة الإسلامية ورسول الرحمة المهداة للعالمين من خلال الحشود الكبيرة المشاركة في كل الساحات والتي رسمت لوحة كبرى تليق بهذا الشعب وتاريخه موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم.