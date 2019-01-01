23 شهيدا بينهم 3 أطفال حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني على قطاع غزة إلى 23 شهيدا من بينهم 3 أطفال وسيدة و71 إصابة بجروح مختلفة من بينهم 30 طفلا و13 سيدة.

ونفذت طائرات العدو الاسرائيلي 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على قطاع غزة منذ بدء العدوان بقصف منزل الشهيد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجر أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة إنه “تم رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية واستهدفت الغارات منازل وأراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين واستراحات بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة”.

وأشار المكتب الى أن “مجمل الوحدات السكنية التي لحق بها أضرار جراء العدوان بلغت 48 منزلا، ما بين تدمير كلي وجزئي”.

وقصفت الطائرات 8 تجمعات للمواطنين في بيت لاهيا وشرق غزة وبيت حانون وشرق خانيونس ورفح و7 دراجات نارية تقل مواطنين في مواقع مختلفة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان هناك 23 شهيدا بينهم طفل وامرأة ارتقوا خلال العدوان وإصابة أكثر من 69 جريحا، 10 منهم اليوم والباقي امس.

وكالة معاً