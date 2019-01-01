كتائب شهداء الاقصى و سرايا القدس يدكان مستعمرات غلاف غزة بالصواريخ

جهينة نيوز:

أعلنت “كتائب شهداء الأقصى” عن “تمكن مجاهديها إلى جانب أبطال سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من قصف مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المحيطة بقطاع غزة”.

وأوضحت الكتائب في بيان لها الاربعاء ان “مجاهديها تمكنوا من إطلاق صاروخين عاصف3 على موقع كيسوفيم الساعة 1:05 ظهر الاربعاء واطلاق صاروخين عاصف2 صوب موقع كفار سعد الساعة1:45 ظهر الاربعاء وإطلاق ثلاث صواريخ 107 باتجاه سديروت الساعة 2:30 ظهر الثلاثاء وإطلاق صاروخين جراد صوب مدينة عسقلان المحتلة تمام الساعة الثالثة عصر الأربعاء”.

وأكدت الكتائب أن “رد كتائب شهداء الأقصى إلى جانب أبطال سرايا القدس مازال مستمر ولن نترك العدو يستفرد بإخواننا في السرايا”، وشددت على أن “الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه بحق أبناء شعبنا”.

فلسطين اليوم