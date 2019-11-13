سرايا القدس وكتائب المجاهدين:قصف مدينة عسقلان وسديروت بـ 20 صاروخ غراد

الأربعاء, 13 تشرين الثاني 2019 الساعة 17:41 | سياسة, عربي

سرايا القدس وكتائب المجاهدين:قصف مدينة عسقلان وسديروت بـ 20 صاروخ غراد

جهينة نيوز:

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاربعاء 13/11/2019 ، مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان المحتلة و سديروت بـ 20 صاروخ غراد .

وقالت سرايا القدس خلال بيان مشترك مع كتائب المجاهدين ان”مجموعة مجاهدة مشتركة من سرايا القدس وكتائب المجاهدين تمكنت من قصف مدينة عسقلان المحتلة و سديروت بـ 20 صاروخ جراد، وقد أصابت أهدافها بدقة، ولكن العدو كعادته يتكتم على خسائره”.

واعتبرت سرايا القدس وكتائب المجاهدين ان”هذه المهمة الجهادية البطولية، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في قطاع غزة، وردا علي عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، لنؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين”.

فلسطين اليوم


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