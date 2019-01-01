قائد ميليشيا "قسد" المنحلة: تركيا تحاول إعادة تنظيم صفوف "داعش"

جهينة نيوز:

اتهم قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المنحلة مظلوم كوباني، تركيا بالعمل على تشجيع تنظيم "داعش" الإرهابي على إعادة تنظيم صفوفه.

وفي لقاء أجرته "سكاي نيوز" معه، حذر مظلوم كوباني من خطر عودة "داعش" متهما تركيا بتسهيل السبل لحصول ذلك خصوصا في المناطق التي دخاتها، على حد تعبيره: "العدوان التركي وفر المساحة وأعطى الأمل لعناصر داعش، والمدن التي دخلتها تركيا ستكون قاعدة لداعش ليعيد تشكيل نفسها".

وبحسب قائد "قسد" لا يقتصر ذلك على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بل يشمل أيضا "عناصر سابقين في النصرة والقاعدة، الذين قاتلناهم في 2013 و2014".

وأشار كوباني إلى عدم إمكانية "قسد" الاحتفاظ بعناصر التنظيم الإرهابي "داعش" لوقت طويل، مؤكدا أنه "طلبنا من الدول الأوروبية مرارا أن تستعيد مواطنيها المحتجزين لدينا وتحاكمهم على أراضيها، أو أن تنظم محكمة دولية هنا، لأنه ليس بإمكاننا أن نحتجزهم إلى الأبد"، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين الفائت، تسيير الدورية المشتركة الرابعة في منطقة الدرباسية بشرق الفرات، شمالي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الدورية الروسية التركية المشتركة الثالثة أنهت أعمالها على الحدود السورية التركية، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن خط السير كان على مسافة 105 كيلومترات.