ماذا قالت ليندا بيطار عن محبة الجمهور لها في حفل دار الاوبرا؟

جهينة نيوز:

عبرت النجمة ليندا بيطار في لقاءاتها الصحفية بعد الحفل الذي أحيته في دار الاربرا بدمشق عن سعادتها الكبيرة بما حصل، وبمحبة الناس لها ولحضور حفلها

وأضافت ليندا أنها حالة التدافع التي شهدتها خلال الحفل سببت لها التوتر والخوف من قدرتها في أن تكون على قدر هذه المحبة من الجمهور، مضيفة أن سعادتها بهذه المحبة ستبقى ترافقها بكل عمل وبكل حفل وبكل خطوة تمضيها في مشوارها الفني.

وقالت بأنها بعد أن شاهدت الحضور وتحضيراتها التي سبقت الحفل شعرت بالقليل من الارتياح ودخلت في حالة مختلفة من القوة التي استمدتها من هذه المحبة.

وحول برنامجها الغنائي في الحفل أوضحت بأنها اختارت برنامجاً مناسباً لكل الأجيال، حيث اختارت أغنيات لأم كلثوم ولفيروز وللفنانين وديع الصافي وعلي الحجار إضافة إلى أغنياتها الخاصة التي ستقدمها.

يذكر أن الفنانة السورية ليندا بيطار أحيت حفلا في دار الأوبرا بدمشق بداية هذا الأسبوع وشهد حضورا واسعا من جمهورها إضافة لجمهور واسع من الفنانين بينهم سلاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان والفنانة كندا حنا والفنانة نظلي الرواس