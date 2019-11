قبل بلوغها الـ40.. كيم كارداشيان تضع أمامها مهمة جمالية جديدة

جهينة نيوز:

احتفلت مؤخرا نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مع نهاية الشهر الماضي 21 تشرين الأول بعيدها الـ 39، وقد وضعت مهمات جمالية جديدة تحضيراً لعيد ميلادها الـ40.

كشفت نجمةKeeping Up with the Kardashians عن أنها تعمل بجد لتحقيق شكل جسمها المثالي، حيث نشرت سلسلة من التدريبات الشاقة على خاصية القصص على إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفقًا للنجمة، فإن نظام التمارين الخاص بها يهدف إلى تعويض نظامها الغذائي، الذي تظن أنه المشكلة، فقالت في هذا الإطار: "المشكلة في طعامي. أنا أمارس التمارين الرياضية ولكن نظامي الغذائي هو المشكلة". وتتابع أنّها ومدربتها الخاصة ميليسا لديهما هدف كبير بحلول الوقت الذي تبلغ فيه الأربعين من عمرها