جبران باسيل يحذر من الفوضى والفتنة في لبنان

جهينة نيوز

حذر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من انجرار لبنان إلى ما وصفه بـ"الفوضى والفتنة"، مطالبا بعدم تضييع الفرص المتاحة.

وكتب باسيل على "تويتر" اليوم الأربعاء: "واثق أن الناس الطيبين يريدون الاستقرار والاصلاح معا، في حمى الدولة والحرية. حرية التظاهر والتنقل معا".

وتابع: "كل نقطة دم تسقط تدمينا وتنبهنا بأن لا يجرنا أحد الى الفوضى والفتنة"، مضيفا: "اللحظة الآن لتشكيل حكومة تستجيب للناس وتكسب ثقة البرلمان، والاتصالات تبلورت ايجابيا. لا يجب أن تضيع الفرصة".

وكتب وزير الخارجية اللبناني، تدوينة، قبل يومين، تتحدث عن القوانين، التي تم إقرارها بعد الحرب، ودورها في حدوث الفساد لغياب مبدأ المحاسبة.

وقال: "كأننا لم نتعلم من قوانين العفو، التي أقرت بعد الحرب، التي ألغت مبدأ المحاسبة وشرعت الأبواب لدخول الفساد"، مضيفا: "صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشبوه".

وتابع: "نحن مع تشديد العقوبات وإقرار قوانين الفساد، لا أن نثبّت قوة الجريمة بالعفو، بل أن نثبت قوّة الحق بالقضاء".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.