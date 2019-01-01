مادة سميّة في ملاعق البلاستيك.. احذروها

جهينة نيوز:

حذّر باحثون من أنّ أدوات المطبخ البلاستيكية مثل الملاعق، تحتوي على مواد سامّة قد تضر بالكبد أو الغدة الدرقية.

وأوضح الباحثون أنّ اللدائن البلاستيكية تطلق منتجات ثانوية ضارة، يمكن أن تصل إلى الطعام عند استخدامها في درجات حرارة عالية، وقد تكون سامة.

وتتشكل المنتجات الثانوية السامة، المعروفة باسم أوليغومرات، أثناء إنتاج البلاستيك، ولصغر حجمها، قد يبتلعها البشر دون شعور بذلك، بحسب ما تشير الأبحاث.

من جهتهم، يدعو علماء من المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، إلى تفادي تماس بين الطعام والأدوات البلاستيكية قدر الإمكان أثناء الطهي، خاصةً في درجات الحرارة التي تزيد عن 70 درجة مئوية.

و في 30% من أدوات المطبخ البلاستيكية التي حللها العلماء، تجاوزت المنتجات الثانوية السامة التي انتقلت إلى الطعام المستوى المقبول، وبناءً على البيانات المتاحة، تعتبر خمسة ميكروغرامات، لكل كيلو غرام من الغذاء، مقبولة من الناحية السمية.

وقال أحد مؤلفي الدراسة إن "الجرعات الكبيرة من الأوليغومرات التي عُثر عليها، تضر بالكبد والغدة الدرقية