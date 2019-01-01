هيفاء وهبي مع نجوم مصريين في هذا المسلسل

جهينة نيوز:

أعلنت شركة الصباح للإنتاج الفني عن تعاقدها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لخوض دور البطولة في مسلسل" اسود فاتح" المقرر عرضه في ٢٠٢٠

وعلى ما يبدو فقد قررت الشركة في هذه المرة أن تسند ادوار البطولة لنجوم مصريين فاعلنت بداية انضمام الفنان أحمد فهمي لفريق العمل

ثم عادت لتعلن انضمام محمد فراج وشريف سلامة وصبري فواز

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح في أول تعاون مع هيفا وهبي وتدور أحداثه في إطار إجتماعي، ومقرر تصويره في عدة بلدان من بينها مصر ولبنان.