عابد فهد يحضر ل عشارية جديدة بعد" هوس"

جهينة نيوز:

يحضر الفنان عابد فهد لمسلسل جديد من عشر حلقات من انتاج اي سي ميديا واخراج شقيقه المخرج عامر فهد

كشف عابد فهد عن ذلك في لقاء عبر برنامج" تريندينغ" وقال أنه سيقف أمام كاميرا شقيقه المخرج عامر فهد في عشارية اسمها المبدئي" فيروس" ونص للكاتب حازم سليمان

كما بين فهد ان احداث المسلسل تدور عن اشخاص غير نافعين للمجتمع ويستغلون الآخرين للوصول إلى غاياتهم إضافة لأشخاص واجهوا ظروف صعبة في حياتهم فعاشوا حالة من الذل

يذكر ان عابد فهد يستمر حاليا في تصوير مسلسل" هوس" مع الفنانة اللبنانية هبة طوجي من تأليف ناديا الاحمر واخراج محمد لطفي