عدة خطوط في دمشق تعاني من نقص الباصات.. المحافظة: تغيير خط باصات النقل الداخلي حسب الحاجة

جهينة نيوز:

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب عن إحداث خطوط نقل جديدة ضمن العاصمة خلال وقت قريب.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح ميهوب أن الموضوع بانتظار انتهاء الشركات الخاصة من أعمال التسوية والاستثمار، ووضع النمر لمنحها الموافقة ومن ثم تفعيل الخطوط، لافتاً إلى وجود شركات عديدة ضمن هذا المجال.

وأكد ميهوب ضرورة الحصول على موافقة لجنة نقل الركاب ولجنة السير الأساسية على الخطوط قبل إحداثها، مضيفاً: هناك خطوط عدة مدرجة ضمن الخطة إلا أن العمل سيكون حسب الأولويات وخاصة في ظل وجود نقص حاد في عدد باصات النقل.

وأشار ميهوب إلى وجود خطوط عدة تعاني النقص في أعداد وسائل المواصلات كمنطقة عش الورور التي جرى إحداث خط منذ وقت قريب يبدأ من الزاهرة الجديدة لتخديمها، إضافة إلى خط مزة جبل – كراجات، إذ هناك دراسة لإمكانية وصول باص النقل الداخلي لساحة الهدى في منطقة المزة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي عن تخصيص باصين في منطقة التضامن – دف الشوك لنقل طلاب الجامعة إلى تجمع الجامعات ضمن أتوستراد المزة، مشيراً إلى أن منطقة دف الشوك مخدمة بالسرافيس إلا أنها تعاني نقصاً وبحاجة إلى دعم، وخاصة أنه من الصعب تخديم المنطقة بباصات نقل، مضيفاً: وضمن الإمكانيات جرى إدخال باصين أو ثلاثة لإخراج الطلاب والمواطنين من المنطقة.

من جانبه، كشف مدير شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها سامر حداد لـ«الوطن» عن إعطاء توجيهات لكادر الإشراف في جسر الرئيس وسانا بأن يكون لهم كامل الصلاحية بالتنسيق مع فرع المرور لتغيير خط أي باص تابع للشركة لتأمين المواطنين حسب الحاجة، فإذا كان الخط الأساسي للباص هو قرى الأسد على سبيل المثال لكن يوجد ازدحام للركاب القاصدين لضاحية قدسيا يجري تغيير خط الباص لتخديمهم وإيصالهم إلى وجهتهم، مؤكداً أن الآلية الجديدة أكثر مرونة بحسب ما يفرضه الواقع لتخديم المواطنين.

وأكد حداد عدم وجود حاجة لبعض الخطوط إلى زيادة عدد وسائط نقل، مضيفاً: توجد شبكة من الخطوط ضمن المدينة مغطاة من شركة النقل الداخلي إضافة إلى 6 شركات نقل خاصة، بالتنسيق مع محافظة دمشق وريفها، وتابع: ومع حركة أسطول النقل والتقاطعات التي تحصل بين الباصات يرتاد المواطن الباص الذي يريد.

ولفت حداد إلى زيادة عدد الباصات على خط الدوار الجنوبي وجرمانا والزاهرة – حميدية ومساكن الحرس وضاحية قدسيا، إضافة إلى خطوط قطنا والسيدة زينب وباب توما باتجاه جسر الرئيس.