بعد إصابته في مباراة مانشستر سيتي.. الفرعون صلاح غير جاهز للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر

جهينة نيوز:

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم امس الثلاثاء، عن الحالة البدنية والصحية للاعبه الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومدى جاهزيته لخوض لقائي كينيا وجزر القمر خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لقاءي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 تشرين الثاني الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد طبيب المنتخب محمد أبو العلا في بيان نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وتأكدت عدم جاهزيته لخوض المباراتين بعد إصابته في مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في فوز فريقه ليفربول الساحق على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز هدفا ولكنه شوهد عقب المباراة يضع أكياسا من الثلج على قدمه.

وعقد المدير الفني حسام البدري اجتماعا مع صلاح بحضور مدير المنتخب محمد بركات والطبيب للترحيب به في المعسكر والاطمئنان عليه، وأشار صلاح وفقا لبيان المنتخب إلى رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة.

وكان صلاح حضر للمعسكر صباح يوم الثلاثاء بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وتابع التدريبات المسائية التي خاضها الفراعنة على ملعب برج العرب.