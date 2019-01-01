استشهاد فلسطينيين اثنين جراء عدوان طيران الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

جهينة نيوز:

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح صباح اليوم جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مناطق الشيخ عجلين والمغراقة جنوب مدينة غزة وحي تل الهوا غربها وحي الزيتون شرقها ودير البلح وجحر الديك وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد الفلسطينيين علاء جبر شتيوي (32 عاماً) وخالد عوض فراج (38 عاماً) وإصابة عدد آخر بجروح إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 13 شهيدا وعشرات الجرحى.