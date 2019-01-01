هونغ كونغ تغلق جميع المدارس لأسباب تتعلق بالسلامة

جهينة نيوز:

قال مكتب التعليم في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة غدا الخميس، لأسباب تتعلق بالمواصلات والسلامة.

أعلن المكتب ذلك في بيان، وحث المحتجين على وقف جميع أعمال العنف، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

واستعدت هونغ كونغ لمزيد من الاشتباكات، اليوم الأربعاء، بينما أصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الثالث.

وأغلقت بعض وسائل المواصلات والمدارس وكثير من الشركات بعد تصاعد العنف.

واستخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين قرب جامعة الصين، أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة هونغ كونغ للإذاعة والتلفزيون، بأن أساتذة وإداريي الجامعة، طالبوا بأن تبتعد الشرطة إلى الجسر قرب حديقة العلوم، لكن الشرطة رفضت واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ردا على قيام الطلاب بإلقاء الحجارة وقنابل "المولوتوف" .

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.