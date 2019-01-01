أبراج الأربعاء 13 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٣/ ١١: متعدد المواهب نشيط، مجتهد حكيم، صاحب حظ، لا يؤمن بالصداقة المجردة الا فيما ندر، مسؤول تنظيمي رقيق حساس منفتح، لكن غامض، يميل للهو والتسلية، سنة فرح ومحبة، تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، طموحات متعددة النجاح هو الحليف الاكبر

الحمل: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار، للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية، تنقلات ولقاءات لك

الثور: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي، لا تتردد عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جميل لتظهر صدق نواياك، انت اكبر المستفيدين اليوم عاطفيا.، امور مالية تشغل بالك

الجوزاء: القمر ببرجك، انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، الاستحقاقات لك بما ان القمر ببرجك

السرطان : أنت بموضع المتلقي، لا تحسم شان خاص بك ولا تقرر امر مصيري، يوم فارغ من الطاقة، مخيب للامال، لا بد من التعب، لا تعير اهمية للمشاريع وحاول الا تقحم نفسك بمشاريع جديدة، لان القمر لم يصل لب جك، كن هادئ ستتوضح الامور في اليومين القادمين

الاسد: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن الخواطر بينك وبين الشريك، دعوة جيدة ومعارف جديدة تستفيد في مجال العمل، تركز على مركزك الاجتماعي

العذراء: طباعك متقلبة، مزاجك ثائر لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل تعاملك حتى تمشي امورك بروية

الميزان: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء مطلوبة فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات

العقرب: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف لجانبك ويوصلك للانفراج

القوس: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الحوت، قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن

الجدي: مسؤوليات كثيرة وتختلط الامور عليك، لا تماطل لان الوقت ثمين ومثمر، قوي لديك روح المسؤولية شرط الا تبالغ بصحتك ولا تعرض نفسك للارهاق، اطلب المساعدة من الاهل والزملاء واسترخ من وقت لاخر

الدلو: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة

الحوت: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك وانتبه من بعض الاعطال والتصليحات