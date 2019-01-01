من موقع الهجوم الصاروخي على منزل القيادي الفلسطيني في المزة.. شهود عيان ماذا قالوا..؟

جهينة نيوز-خاص عبادة محمد

استهدف اليوم هجوم صاروخي اسرائيلي منزل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري قرب السفارة اللبنانية في المزة فيلات غربية بدمشق تزامنا مع اغتيالها للقيادي في نفس الحركة بهاء أبو العطا في غزة مما اسفر عن استشهاد شابين وإصابة عشرة أشخاص

والتقطت كاميرا جهينة نيوز بعض اللقطات التي توثق همجية الهجوم على المنطقة السكنية ويتواجد فيها أيضا عدد من السفارات العربية والأجنبية التي تضررت بفعل العدوان مما يدل على أن الكيان الاسرائيلي لا يقيم وزنا لأي من المواثيق الدولية إضافة لآثاره النفسية التي تركها على سكان المنطقة.

حيث بين شهود عيان من المنطقة ل" جهينة نيوز" ان ارهاب الكيان الصهيوني طال حيا سكنيا بامتياز وراح ضحيته شهداء مدنيون ابرياء فهناك سيدة عجوز كانت تقطن في الطابق العلوي للمنزل المستهدف أصيبت بجروح وهي في حالة خطرة.

كما اضاف شهود آخرون أنه بالرغم من الخوف الذي انتابهم من الاصوات التي صحوا عليها إلا أنهم يدركون حالة الحرب مع الكيان الصهيوني ومتوقع من كيان مثله ان يقوم باعتداء سافر على أحياء سكنية موضحين أن الهجوم استهدف البناء بصاروخين أحدهما أقوى من الثاني نفذه كيان العدو الإسرائيلي واستطاع أن يصل لهدفه بالمكان ولكن لم تتحقق غايته في اغتيال القيادي الفلسطيني أكرم العجوري.

كما التقينا أحد سكان المنطقة ويقع مكتبه أمام المنزل المستهدف يعرب خير بيك الذي يعمل كإعلامي حيث بين أن الاستهداف لمنزل القيادي العجوري وبهذه الدقة المتناهية مثير للريبة وخاصة أنه يقع ضمن حي سكني معتبرا إياه رسالة تطمينية للداخل الإسرائيلي الذي بدأ يعاني من الفشل الإسرائيلي وخاصة في العمليات الأخيرة مع حزب الله إضافة لتراجع المسلحين في سورية والدول الداعمة لهم

كما أضاف خير بيك أن الهجوم رسالة عنجهية للخارج بأن إسرائيل لا تقف أمامها حدود ولا حواجز وستستهدف قيادات المقاومة في كل مكان معتبرا أن مثل هذه الاستهدافات هي استمرار للتصعيد في المنطقة.

العجوري الذي استهدف بالهجوم الصاروخي نجا منه ولكن استشهد ابنه معاذ العجوري وحارسه الشخصي عبدالله يوسف حسن كما أصيبت ابنته بتول إضافة لاصابة 8 أشخاص آخرين من بينهم امرأة عجوز تقطن فوق منزل العجوري.

يذكر أن العجوري عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" ويتمتع بعلاقات طيبة مع كافة الأطراف داخل الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية.

انتخب عضوا للمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الخارج أواخر أيلول 2018، ورئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي، القائد العام لسرايا القدس الجناح المسلح للحركة، ورئيس مجلس الشورى والمسؤول المالي للحركة.